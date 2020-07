Coronavirus negli Usa: 1.150 morti in 24 ore e 73.800 nuovi casi (Di sabato 25 luglio 2020) Più di 1.000 morti, per l'esattezza 1.150, per Coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale i nuovi contagi sono stati ... Leggi su tgcom24.mediaset

