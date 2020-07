Coronavirus, Madagascar: morti due missionari italiani (Di sabato 25 luglio 2020) La Chiesa cattolica, nel suo impegno missionario in tante parti del mondo, sta pagando anch’essa un tributo alla pandemia di Covid-19 che non risparmia popoli e nazioni di tutti i continenti. Ad Antananarivo sono morti in questi giorni a poche ore di distanza due missionari italiani, che avevano speso decenni a servizio del paese africano e sono rimasti accanto alla popolazione anche in questo periodo di pandemia. Il 21 luglio è morto padre Albano Passarotto, religioso Vincenziano di 80 anni, da 56 anni missionario in Madagascar, e il 23 luglio è morto don Luigi Piotto, dell’Opera Don Orione, 65 anni, da 28 anni missionario nell’isola africana. Ordinato sacerdote nel 1965, Padre Albano Passarotto, riferisce Fides, ha sempre svolto ... Leggi su meteoweb.eu

EsteriLega : CORONAVIRUS: MORTI IN MADAGASCAR DUE MISSIONARI ITALIANI (ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 25 LUG - istalbertomagno : RT @vaticannews_it: #24luglio La #pandemia di #COVID?19 potrebbe esplodere in tutta l’Africa. In #Madagascar c’è il dubbio che i dati siano… - ottovanz : RT @vaticannews_it: #24luglio La #pandemia di #COVID?19 potrebbe esplodere in tutta l’Africa. In #Madagascar c’è il dubbio che i dati siano… - SandraPutzolu : RT @CiaoKarol: Padre Albano, una vita spesa come missionario per gli ultimi, muore di coronavirus: Martedì ad Antananarivo, capitale del Ma… - arquitecto98 : RT @vaticannews_it: #24luglio La #pandemia di #COVID?19 potrebbe esplodere in tutta l’Africa. In #Madagascar c’è il dubbio che i dati siano… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Madagascar Religioso vincenziano savonese ucciso dal coronavirus in Madagascar Avvenire Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo: Oms, incremento record di casi

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 25 luglio. I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 252, in lieve flessione rispetto ai dati degli ultimi due giorni, e 5 ...

Francia: coronavirus, ministro della Sanità non esclude nuove chiusure delle frontiere in caso di aumento casi

Parigi, 25 lug 11:54 - (Agenzia Nova) - Il ministro della Sanità francese, Olivier Veran, non ha escluso nuove chiusure delle frontiere in caso di aumento dei casi di coronavirus. “Nulla può essere es ...

Le ultime notizie sul Coronavirus in Italia e le news dal mondo di oggi, sabato 25 luglio. I nuovi casi di Covid-19 in Italia sono 252, in lieve flessione rispetto ai dati degli ultimi due giorni, e 5 ...Parigi, 25 lug 11:54 - (Agenzia Nova) - Il ministro della Sanità francese, Olivier Veran, non ha escluso nuove chiusure delle frontiere in caso di aumento dei casi di coronavirus. “Nulla può essere es ...