Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 25 luglio (Di sabato 25 luglio 2020) I dati sul Coronavirus in Lombardia oggi nel bollettino della Regione: nelle ultime 24 ore si registrano 79 nuovi casi, un dato in rialzo rispetto a ieri: tra i positivi 18 sono‘debolmente positivi’ e 30 a seguito di test sierologici. Sono stati effettuati 10725 tamponi e non ci sono decessi. Le province di Cremona, Pavia e Sondrio non fanno registrare alcun nuovo contagio. Nelle altre province si registrano 25 casi a Milano, di cui 12 a Milano città, 19 a Bergamo e 16 a Brescia. A Mantova 7 casi, mentre a Lodi, Como, Monza e Brianza 2. A Lecco e a Varese nelle ultime 24 ore ci sono stati 3 casi. L'articolo proviene da nextQuotidiano. Leggi su nextquotidiano

RegLombardia : #LNews Anche oggi non si registra alcun morto e in provincia di Sondrio non ci sono nuovi contagi. Report comple… - ilpost : Attilio Fontana è indagato per la storia dei camici forniti alla Lombardia dall’azienda di suo cognato - SkyTG24 : Coronavirus Lombardia, a #Milano positivo il 7,7% dei lavoratori dei mezzi pubblici. LIVE - Cremonaoggi : Coronavirus, nessun nuovo positivo sul territorio. In Lombardia 0 decessi per il secondo giorno consecutivo - clikservernet : Coronavirus Lombardia oggi: i dati del bollettino del 25 luglio -