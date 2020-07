Coronavirus, l’Italia impone la quarantena obbligatoria a due Paesi Ue (Di sabato 25 luglio 2020) Nuovi ingressi nella lista dei Paesi stranieri i cui cittadini, all’arrivo in Italia, devono osservare 14 giorni di quarantena: l’annuncio è giunto nelle scorse ore dal ministro della Salute, Roberto Speranza, che ha firmato una nuova ordinanza per controllare il rischio di contagi di ritorno. Nuove limitazioni per Romania e Bulgaria La decisione è stata quella di disporre l’obbligo di quarantena per tutti coloro che negli ultimi 14 giorni abbiano soggiornato in Romania e Bulgaria, che diventano dunque, al momento, gli unici due Paesi dell’area Schengen a subire limitazioni di viaggio in in Italia. “Questa misura è già vigente per tutti i Paesi extra Eu ed extra Schengen. Il virus non è sconfitto e continua a circolare. Per questo occorre ... Leggi su quifinanza

