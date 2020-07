Coronavirus, lieve aumento di positivi nelle ultime 24 ore. Solo Valle d’Aosta e Umbria covid free (Di sabato 25 luglio 2020) Sono 275 i nuovi casi positivi al covid-19 nelle ultime 24 ore in Italia, 5 i decessi. Lo rende noto il bollettino quotidiano del ministero della Salute. Sale così a 245.864 il dato complessivo dei contagiati. Pesa l'aumento della Lombardia (da 53 a 79 nuovi casi), ma rimangono con numeri elevati anche Emilia Romagna (49), Veneto (31), Campania (21), e sale anche la Sicilia, dopo settimane con crescite a una cifra: 13 casi oggi. Restano stabili i decessi: cinque come ieriper un totale di 35.102 vittime.Gli attualmente positivi sono 12.442 (ieri erano 12.301). Rallenta il numero dei guariti: 128 (ieri erano 350) per un totale di 198.320. Per questo motivo si registra l'impennata del numero dei malati attuali, 141 in più (mentre ieri erano calati di 103 unità), il cui ... Leggi su ilfogliettone

