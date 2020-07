Coronavirus, l’ex Barcellona Xavi dichiara la sua positività (Di sabato 25 luglio 2020) Il Coronavirus torna a colpire il mondo del calcio. L’ex centrocampista del Barcellona Xavi Hernandez ha annunciato la propria positività al Covid-19. L’attuale allenatore dell’Al Sadd, in un tweet della socieà, ha spiegato: “oggi non sarò in grado di unirmi alla mia squadra per il ritorno in campo. David Prats sarà al mio posto come capo dello staff tecnico. Qualche giorno fa sono risultato positivo all’ultimo test COVID19. Fortunatamente mi sento bene, ma rimarrò isolato fino a quando non sarà tutto chiaro. Quando i servizi sanitari lo permetteranno, sarò molto ansioso di tornare alla mia routine quotidiana e di lavorare. Statemi bene e ci vediamo presto in campo“.L'articolo Coronavirus, l’ex Barcellona ... Leggi su sportfair

