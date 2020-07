Coronavirus, le news dal Mondo: nuovo pesante bollettino per USA e Brasile, allerta a Tokyo (Di sabato 25 luglio 2020) Sono saliti a 15.736.499 i casi di Coronavirus nel Mondo, secondo quanto riporta l’ultimo aggiornamento della Johns Hopkins University. Le vittime a livello globale sono 639.652, mentre le guarigioni sono 9.043.203. Sono 1.150 le persone che nelle ultime 24 ore hanno perso la vita negli Stati Uniti a causa del Coronavirus: lo rende noto la JHU, secondo cui sono 73.800 i nuovi casi nel Paese. Viene così aggiornato a 4.112.531 il totale dei contagiati negli Stati Uniti, mentre sono 145.546 le persone decedute per complicanze dell’infezione. nuovo pesante bollettino in Brasile: il Coronavirus che ha contagiato altre 55.891 persone e ne ha uccise altre 1.156 nelle ultime 24 ore. Il totale dei contagi è arrivato a ... Leggi su meteoweb.eu

