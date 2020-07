Coronavirus, lanciata la mascherina che neutralizza il Covid: 'Ha superato con successo tutti i test' (Di sabato 25 luglio 2020) Si chiama MOxAd-Tech ed è una mascherina in grado di neutralizzare il L'hanno brevettata e testata in Portogallo , dove si sono registrati 263 nuovi casi di contagio da Covid 19 nelle ultime 24 ore. ... Leggi su leggo

È una delle poche realtà che sta cercando di organizzare appuntamenti estivi in città, nonostante le rigide restrizioni e regole legate al contenimento del coronavirus, oggi il Piccolo teatro dello Sc ...

Coronavirus, la mascherina che neutralizza il Covid: «Ha superato con successo tutti i test»

Si chiama MOxAd-Tech ed è una mascherina in grado di neutralizzare il coronavirus. L'hanno brevettata e testata in Portogallo, dove si sono registrati 263 nuovi casi di contagio da Covid 19 nelle ulti ...

