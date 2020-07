Coronavirus, l’ammissione di Boris Johnson: “Abbiamo chiuso tardi” (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus, Uk: arriva l’ammissione di Boris Johnson in merito al lockdown del Paese. Il presidente ha ammesso che il suo governo, come altri, ha sottovalutato la situazione nelle prime settimane. La portata della minaccia del Coronavirus è stata sottovalutata da diversi Paesi, tra cui la Gran Bretagna. Ad ammettere la tardiva chiusura è stato lo … L'articolo Coronavirus, l’ammissione di Boris Johnson: “Abbiamo chiuso tardi” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

