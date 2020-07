Coronavirus, la Regione chiarisce: Niente quarantena per chi viaggia in paesi Ue (Di sabato 25 luglio 2020) Niente quarantena in Campania per chi ha viaggiato da e per paesi a basso contagio. Lo chiarisce una nota della Regione che spiega, in relazione alle misure anticontagio inasprite ieri nell’ordinanza numero 63 firmata ieri dal presidente Vincenzo De Luca, come non siano “soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti di soggetti da e per i seguenti Stati: Stati membri dell’Unione Europea; Stati parte dell’accordo di Schengen; Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; Andorra, Principato di Monaco; Repubblica di San Marino e Stato della Citta’ del Vaticano”. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

