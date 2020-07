Coronavirus Italia: il bollettino del 25 luglio. Rischio chiusura dei confini con i Balcani (Di sabato 25 luglio 2020) Restano stabili, con pochi scossoni, i nuovi casi di Covid-19 in Italia, la situazione nella Penisola resta stabile ma a preoccupare sono i Paesi stranieri, soprattutto nella zona dei Balcani. A portare avanti questa battaglia sono i governatori di Veneto e Friuli Venezia-Giulia che hanno presentato una richiesta specifica al Governo. Il bollettino del 25 luglio Nella giornata di sabato si registrano 275 nuovi casi (nella giornata di venerdì se ne contavano 252). Stabili anche i decessi, oggi se ne sono registrati 5 per un totale di 35.102. La curva epidemica sembra confermare la sua fase di rallentamento; al momento si contano 12-442 persone attualmente positive, 128 nuovi guariti, per un totale di 198.320 persone. Ci sono ancora diverse centinaia di persone ricoverate con sintomi, se ne contano 731 ... Leggi su thesocialpost

