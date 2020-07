Coronavirus Italia, bollettino Protezione civile oggi 25 luglio: morti, contagi, guariti (Di sabato 25 luglio 2020) A partire dal 26 giugno i dati inerenti all’emergenza Coronavirus in Italia non vengono più diramati attraverso il bollettino diffuso sul sito Internet della Protezione civile. I dati, infatti, sono ora disponibili sul sito del ministero della Salute. Questi i numeri del bollettino di oggi, sabato 25 luglio 2020. È di 12.442 persone attualmente positive (+141 rispetto a ieri), 198.320 guariti (+128), 35.102 morti (+5) per un totale di 245.864 casi (+275), il bilancio odierno relativo all’epidemia di Coronavirus in Italia emerso dal consueto bollettino diffuso dalla Protezione civile e dal ... Leggi su tpi

Mov5Stelle : Secondo il “Times”, nonostante l’Italia sia stato il primo paese in Europa ad essere colpito gravemente dal coronav… - LegaSalvini : MIGRANTI, #SALVINI A #LAMPEDUSA: 'ULTIMI FOCOLAI GRAZIE A QUESTA GENTE' - SkyTG24 : Coronavirus, dal New York Times paragone tra Usa e Italia: 'Fallimento di Trump' - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - In Italia 275 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore - napolimagazine : CORONAVIRUS - In Italia 275 nuovi casi e 5 morti nelle ultime 24 ore -