Coronavirus Italia, bollettino: nuovi contagi ancora in crescita (275, ieri 252). Cinque i morti (Di sabato 25 luglio 2020) Il bollettino di oggi, 25 luglio 2020, fa sapere che i nuovi positivi al Coronavirus sono 275 (ieri erano 252), mentre i morti sono 5 (lo stesso numero registrato ieri). Per il secondo giorno... Leggi su ilmessaggero

