Coronavirus Italia, bollettino del 25 luglio: 245.864 casi totali, 5 morti in 24 ore (Di sabato 25 luglio 2020) In Italia le persone complessivamente risultate positive al Coronavirus, compresi guariti e deceduti, sono 245.864. Le vittime, in totale, sono 35.102, con 5 decessi nelle ultime 24 ore (ieri 5). Il totale dei positivi, compresi morti e guariti, registra un incremento di 275 casi (ieri +252), di cui 79 in Lombardia e 49 in Emilia-Romagna. Quest'ultima in seguito a un ricalcolo ha eliminato un caso dal conteggio perché non Covid19. Lo riportano i dati del bollettino quotidiano del ministero della Salute (GLI AGGIORNAMENTI IN DIRETTA - LO SPECIALE - LE GRAFICHE). Leggi su tg24.sky

