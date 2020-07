Coronavirus Italia, bollettino: 275 nuovi casi e 5 morti. Speranza: «Tutelare l'Italia, quadro mondiale peggiora» (Di sabato 25 luglio 2020) Il bollettino di oggi, 25 luglio 2020, informa che i nuovi positivi al Coronavirus sono 275 (ieri erano 252), che portano il totale da inizio emergenza a 245.864. Il numero di morti è pari a... Leggi su ilmattino

