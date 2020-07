Coronavirus: Iran, 2.316 casi e 195 morti in 24 ore (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - TEHERAN, 25 LUG - L'Iran ha registrato 2.316 casi di Coronavirus e 195 morti nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto oggi la portavoce del ministero della Sanità, Sima Lari. I nuovi dati portano ... Leggi su corrieredellosport

