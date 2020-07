Coronavirus: India, altri 49 mila nuovi casi in 24 ore (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - NEW DELHI, 25 LUG - I casi di Coronavirus hanno superato in India il milione 300 mila, con un aumento di 48.916 nuovi positivi in un giorno. Sono i dati diffusi questa mattina dal Ministero ... Leggi su corrieredellosport

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Gli Usa superano i 4 milioni di contagi Situazione critica in India e in Brasile, raddoppiano gli infe… - sivavaid : Modi’s brutality deepens. - serenel14278447 : Coronavirus: India, altri 49 mila nuovi casi in 24 ore - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi: L'Oms ha registrato un nuovo record nell'incremento… - Eib63 : RT @SaluteLazio: #CORONAVIRUS: D'AMATO, ‘OGGI 18 CASI E DI QUESTI 13 SONO CASI DI IMPORTAZIONE: 9 CASI DI NAZIONALITA’ BANGLADESH SONO CODA… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus India Coronavirus India, a Delhi un cittadino su quattro è positivo al Covid-19. FOTO Sky Tg24 Covid-19, prosegue la catena dei contagi a Formia. Sanificazione in Comune

LATINA – Sono due donne, una 75 enne residente a Fondi, ricoverata in ospedale per la severità dei sintomi, e una sessantenne di Formia i due nuovi contagi da Covid-19 rilevati dalla Asl di Latina. La ...

Coronavirus, Speranza: “Il quadro internazionale peggiora, occorre tutelare l’Italia”

Il ministro della Salute, Roberto Speranza, scrive un messaggio sulla propria pagina Facebook e lancia un monito a tutti gli italiani in merito all’emergenza coronavirus. “Il numero di nuovi casi nel ...

LATINA – Sono due donne, una 75 enne residente a Fondi, ricoverata in ospedale per la severità dei sintomi, e una sessantenne di Formia i due nuovi contagi da Covid-19 rilevati dalla Asl di Latina. La ...Il ministro della Salute, Roberto Speranza, scrive un messaggio sulla propria pagina Facebook e lancia un monito a tutti gli italiani in merito all’emergenza coronavirus. “Il numero di nuovi casi nel ...