Coronavirus: in provincia Milano 25 nuovi positivi, +19 a Bergamo (Di sabato 25 luglio 2020) Milano, 25 lug. (Adnkronos) - Sono 25 i nuovi casi di Coronavirus in provincia di Milano nelle ultime 24 ore, di cui 12 a Milano città. A Bergamo, secondo i dati di Regione Lombardia, si registrano 19 nuovi casi, a Brescia 16, a Como 2, a Lecco 3, a Lodi 2, a Mantova 7, a Monza e Brianza 2 e a Varese 3. Nessun nuovo caso, invece, a Cremona, Pavia e Sondrio. Leggi su iltempo

