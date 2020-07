Coronavirus: in Portogallo lanciata una nuova mascherina “disattiva virus” (Di sabato 25 luglio 2020) In Portogallo, dove si sono registrati 263 nuovi casi di Coronavirus nelle ultime 24 ore, è stata lanciata una nuova mascherina, denominata MOxAd-Tech, in grado di neutralizzare il virus. In tessuto e riutilizzabile, la mascherina “ha superato con successo le prove realizzate dall’Istituto di Medicina molecolare di João Lobo Antunes, diventatndo la prima mascherina capace di disattivare il virus SarsCoV-2”, ha reso noto il consorzio di ditte che la produce, secondo quanto riporta il giornale “Publico”. La mascherina è dotata di uno speciale nuovo rivestimento che, secondo i ricercatori, “neutralizza il virus nell’evenienza di un contatto con la tela, un effetto che rimane attivo fino a ... Leggi su meteoweb.eu

