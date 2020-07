Coronavirus: in negozio senza mascherina, multe salate a Salerno (Di sabato 25 luglio 2020) Elevate, a Salerno, le prime tre multe da mille euro per mancato utilizzo della mascherina, come previsto dall’ordinanza numero 63, firmata ieri dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. I destinatari delle contravvenzioni sono tre esercizi commerciali della zona orientale della citta’ per i quali non viene esclusa anche la chiusura. Questa mattina, il sindaco, Vincenzo Napoli, accompagnato dagli agenti della polizia municipale, ha effettuato dei controlli negli negozi dei quartieri ad Est del capoluogo di provincia campano. “L’ordinanza e’ giusta e va applicata senza sconti a nessuno”, sottolinea il primo cittadino, a margine dei controlli. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

