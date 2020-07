Coronavirus, in Lombardia ancora zero morti. Aumentano i nuovi casi (+79) e i ricoveri (+4) (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 luglio) Il bollettino del 25 luglio I dati di sabato 25 luglio 2020 La buona notizia è che in Lombardia anche oggi si registrano zero decessi per Coronavirus. Il numero totale delle vittime, dunque, rimane stabile a 16.801. Calano di quattro unità i pazienti in terapia intensiva: da 17 a 13. In lieve aumento, invece, i ricoverati che oggi sono 148 (+4). I guariti sono 70.399 mentre i dimessi 1.872. I casi ieri erano +53, oggi +79 di cui 18 debolmente positivi e 30 a seguito di test sierologici. Il numero di tamponi effettuati in 24 ore è di +10.725 contro i +9.860 di ieri. In totale, dall’inizio della pandemia, sono stati eseguiti 1.253.500 tamponi. Nella provincia di Milano i casi segnalati sono +25 (ieri +22), in ... Leggi su open.online

