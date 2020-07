Coronavirus, in Lombardia 79 nuovi casi e nessun decesso (Di sabato 25 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – In Lombardia sono stati registrati 79 nuovi casi di Coronavirus: di cui 18 ‘debolmente positivì e 30 a seguito di test sierologici. E per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi. E’ quanto emerge dal bollettino della Regione. Inoltre, continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+63) e le province di Cremona, Pavia e Sondrio non fanno registrare alcun nuovo contagio.I tamponi effettuati sono 10.725, su un totale complessivo di 1.253.500; i guariti/dimessi sono 72.271 (+63) (70.399 guariti e 1.872 dimessi); in terapia intensiva sono in 13 (-4); i ricoverati non in terapia intensiva sono 148 (+4) ed il totale complessivo dei decessi è di 16.801.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

