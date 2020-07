Coronavirus, in Italia sarà seconda ondata di contagi come in Spagna? “Tutto è possibile, virus imprevedibili. Chi va in vacanza sia prudente” (Di sabato 25 luglio 2020) Mentre in tutta Europa salgono i contagi da Covid-19, con Francia e Spagna che in 24 ore hanno registrato all’incirca mille nuovi casi ciascuna e in Italia continuano a emergere focolai, finora tenuti sotto controllo, è lecito domandarsi cosa dobbiamo aspettarci da qui alle prossime settimane. Perché la cena di Pisciotta, in Cilento, dopo la quale sono emersi dieci contagi, anche di una bambina di due anni, non è un buon segno. I presidenti di Regione valutano nuove misure per arginare movida e assembramenti, ma molti Italiani sono già in vacanza da diversi giorni e altri partiranno ad agosto. Si rischia una seconda ondata, come sta accadendo in Catalogna, dove si contano già diversi Comuni in ... Leggi su ilfattoquotidiano

