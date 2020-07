Coronavirus in Italia: 128 i guariti, ancora un calo dei ricoveri in terapia intensiva (Di sabato 25 luglio 2020) ROMA - Sono 275 i nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore, che portano il totale da inizio pandemia a 245.864. I decessi sono stati invece 5, col totale delle vittime che ... Leggi su corrieredellosport

