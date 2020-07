Coronavirus in Campania, prime multe da mille euro: al chiuso senza mascherina (Di sabato 25 luglio 2020) Le prime tre multe da mille euro per mancato utilizzo della mascherina al chiuso - in applicazione dell'ordinanza firmata ieri sera dal governatore Vincenzo De Luca - sono state elevate a... Leggi su ilmattino

Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania @VincenzoDeLuca firma un'ordinanza per l'uso delle #mascherine: multa fino a mille euro p… - fanpage : Campania, ordinanza di De Luca: “Obbligo di quarantena per chi arriva dall’estero” - CronacaSocial : ?? #Coronavirus. Arriva la maxi multa in #Campania per chi non indossa la mascherina. LEGGI?? - occhio_notizie : #Coronavirus in Campania, quarantena per chi arriva dall'estero: De Luca chiarisce l'ordinanza -