Coronavirus, in Campania 21 nuovi casi e nessun decesso (Di sabato 25 luglio 2020) NAPOLI (ITALPRESS) – In Campania sono stati registrati 21 nuovi casi di Coronavirus ed eseguiti nella giornata odierna 2.434 tamponi. E nessuna persona è deceduta. E’ quanto emerge dal bollettino dell’Unità di crisi della Regione. Il tolare dei positivi è di 4.901 su un totale di 322.294 tamponi eseguiti. Mentre il totale dei decessi è di 434. I guariti del giorno sono 12, su un totale di 4.126 guariti.(ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro

