Coronavirus, il New York Times elogia l’Italia: “L’America può solo invidiarla” (Di sabato 25 luglio 2020) “Sulla gestione della pandemia, l'Italia sta facendo vergognare l'America”A scriverlo in un editoriale del New York Times l’economista Paul Krugman, Premio Nobel 2008, che aggiunge: “Se l’Italia è il malato d’Europa allora noi che cosa siamo?”Krugman è molto critico nei confronti dell’amministrazione Trump:“Gli Stati Uniti possono solo che ammirare l'Italia. L'Italia è stata la prima nazione occidentale a subire una grande ondata di infezioni. Tuttavia, i casi hanno raggiunto il picco dopo alcune settimane, per poi iniziare un forte declino. I funzionari della Casa Bianca erano apparentemente fiduciosi che gli Stati Uniti avrebbero seguito una strada simile. Ma non è andata così. Possiamo solo ammirare la gestione ... Leggi su blogo

SkyTG24 : Coronavirus, dal New York Times paragone tra Usa e Italia: 'Fallimento di Trump' - RaiNews : In questi giorni, 'gli americani possono solo invidiare il successo dell'Italia nel combattere l'epidemia #Covid19… - Tg3web : Isolati 9 anticorpi, i più efficaci contro il coronavirus, alla Columbia University di New York che pubblica uno st… - GiangioTheGlide : RT @Antipiretico1: Sul New York Times il premio Nobel Krugman scrive che l’Italia è un esempio per la gestione del #Coronavirus https://t.c… - AnnaMar74773335 : RT @laura_maffi: Sul New York Times il premio Nobel Krugman scrive che l’Italia è un esempio per la gestione del Coronavirus -