Coronavirus, il comunicato del club: “12 nuovi casi di COVID, 28 gli attualmente positivi” (Di sabato 25 luglio 2020) In Spagna è sempre delicata la situazione legata al Coronavirus. Si sono registrati dei nuovi casi che rischiano di condizionare pesantemente il futuro. Caos in casa Fuenlabrada. Come riportano i canali ufficiali del club ella Comunità di Madrid, sono saliti addirittura a quota 28 i dipendenti attualmente positivi al Coronavirus, nelle ultime ore si sono registrati 12 nuovi casi in più. “Ci sono un totale di 12 nuovi casi . Quattro dei nuovi casi sono a Madrid e non hanno avuto contatti dalla partita contro l’Elche del 17 luglio. Gli altri otto nuovi casi sono stati negativi da sabato 18 e, dopo otto giorni e ... Leggi su calcioweb.eu

napolista : Caos #Fuenlabrada, 12 nuovi contagiati per coronavirus Con un comunicato la società ha fatto sapere che alcuni di… - FloMassardi : COMUNICATO STAMPA Coronavirus, camici Lombardia. Massardi (Lega): “Pieno sostegno e solidarietà a presidente Fonta… - sportli26181512 : Coronavirus, Xavi positivo al test: 'Sto bene, tornerò presto': L'ex balugrana, ora allenatore dell'Al-Sadd, ha com… - ComuneSassuolo : #aggiornamento #coronavirus a Sassuolo: anche per la giornata di oggi l'Azienda Usl ci ha comunicato ZERO nuovi cas… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus comunicato Coronavirus in Piemonte: il bollettino di venerdì 24 luglio 2020 TorinoToday Coronavirus Lazio, un decesso e 19 nuovi casi nella regione. Cinque sono di importazione

Un decesso e 19 nuovi casi di Covid nelle ultme 24 ore nel Lazio. Di questi cinque sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh, due casi da Pakistan e un caso da Ucraina. Per qua ...

Bagnai “Gualtieri vuole costringerci al Mes”/ Mef “Crisi liquidità? Saldi in linea”

Alberto Bagnai contro ministro Economia Roberto Gualtieri per crisi di liquidità senza Mes, ma Mef replica con comunicato: “Crisi liquidità? Saldi in linea, a luglio 80 miliardi” Il Ministero dell’Eco ...

Un decesso e 19 nuovi casi di Covid nelle ultme 24 ore nel Lazio. Di questi cinque sono casi di importazione: due casi di nazionalità del Bangladesh, due casi da Pakistan e un caso da Ucraina. Per qua ...Alberto Bagnai contro ministro Economia Roberto Gualtieri per crisi di liquidità senza Mes, ma Mef replica con comunicato: “Crisi liquidità? Saldi in linea, a luglio 80 miliardi” Il Ministero dell’Eco ...