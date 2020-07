Coronavirus, il caso delle badanti romene. «Mille arrivi ogni settimana a Roma» (Di domenica 26 luglio 2020) Una valigia e poco più. Arrivano così in Italia dalla Romania, il Paese che in questi giorni è piegato dall?emergenza del Covid-19, con l?obiettivo - e in alcuni casi... Leggi su ilmessaggero

MediasetTgcom24 : Coronavirus, primo 'caso sospetto' in Corea del Nord #coronavirus - RegLombardia : #LNews Continuano ad aumentare i guariti e dimessi (+164) e nessun nuovo caso a Como e Lecco Report completo rig… - FRANCESC0PAGANO : RT @MediasetTgcom24: Coronavirus, primo 'caso sospetto' in Corea del Nord #coronavirus - fanpage : Corea del Nord: c’è il primo caso “sospetto” dall’inizio dell’epidemia #26luglio - GiaPettinelli : Coronavirus: primo 'caso sospetto' in Corea Nord - Asia - ANSA -