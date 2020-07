Coronavirus, il bollettino di oggi: 275 nuovi casi e 5 morti (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus bollettino 25 luglio 2020. I numeri comunicati dal ministero della Salute per l’aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 in Italia. Sono 275 i nuovi casi di Coronavirus, in leggero aumento rispetto a ieri, e 5 i morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore. Il totale delle vittime dall’inizio dell’epidemia sale così a 35.102. Secondo l’aggiornamento del ministero della Salute, nelle ultime 24 ore i guariti sono aumentati di 128 unità, per un numero complessivo di 198.320. Dall’inizio dell’epidemia, 245.864 persone (+ 275 rispetto a ieri) hanno contratto il virus. I ricoverati con sintomi sono 731, 18 in più rispetto a ieri, mentre quelli in terapia intensiva sono 41, con un calo di 5 pazienti. In due Regioni, Umbria ... Leggi su urbanpost

