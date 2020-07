Coronavirus, gli esperti Usa sulla scuola danno ragione a Trump: tornare in classe è più sicuro. Stop agli studenti stranieri per i corsi solo online. In Brasile 55 mila nuovi casi (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (24 luglio)Usa EPA/JIM LO SCALZO Il parcheggio pieno di scuolabus a Leesburg, in VirginiaLa pandemia di Coronavirus negli Stati Uniti segna un incremento di 73.800 contagi nelle ultime 24 ore. Secondo i dati della Johns Hopkins University, anche la cifra dei decessi resta alta: nell’ultimo giorno sono stati 1.150. In totale nel Paese sono 4,1 milioni i casi confermati, mentre le vittime sono salite a 145.539. Si infiamma ancora il dibatto negli Usa sul rientro a scuola per il prossimo anno scolastico, dopo che i Cdc, i Centers for disease control e prevention, hanno diffuso nuove linee guida con le quali minimizzano i potenziali rischi per la salute a fronte dei benefici di un ritorno tra i banchi degli studenti. Una correzione di rotta rispetto ... Leggi su open.online

