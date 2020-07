Coronavirus: giovane positivo ad Agropoli, sindaco chiude i locali del centro (Di sabato 25 luglio 2020) Allarme Coronavirus ad Agropoli in provincia di Salerno. Il sindaco della città del cilento si prepara a chiudere i locali della movida dopo che un giovane è risultato positivo al tampone Coronavirus (Pixabay)Ancora allarme Coronavirus in Campania, dopo che un giovane di Agripoli è risultato positivo al coronaviurs. Il sindaco Adamo Coppola ha quindi firmato un’ordinanza che impone la chiusura di ben 11 locali per 48 ore. L’ordinanza prevede la chiusura per due giorni di diversi esercizi commerciali situati nei pressi di Piazza della Mercanzia e di via Pisacane, centro della movida della cittadina. La notizia della ... Leggi su bloglive

MediasetTgcom24 : Coronavirus, bimba di 3 anni muore in Belgio: è la vittima più giovane nel Paese #coronavirus… - PierantoniFabio : RT @Mcclane272: Voi mi perdonerete ma non ci credo. O meglio sono straconvinto che questa povera stellina non sia morta di Covid. @Zippo88l… - occhio_notizie : Le condizioni del giovane di Agropoli hanno reso necessario il suo trasferimento all'ospedale di Scafati. Anche la… - VivMilano : RT @PediatriaOggi: #Belgio, una bimba di 3 anni muore per #coronavirus: è la vittima più giovane nel Paese - Marko_Morandi : RT @Mcclane272: Voi mi perdonerete ma non ci credo. O meglio sono straconvinto che questa povera stellina non sia morta di Covid. @Zippo88l… -