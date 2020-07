Coronavirus – Germania, “la app non ha funzionato con Samsung e Huawei”. Ministero Salute: “Problema di Android, risolto” (Di sabato 25 luglio 2020) Angela Merkel in persona si era spesa affinché il maggior numero di cittadini possibile la installasse sul suo smartphone, ma la app tedesca per il tracciamento dei contagi è nel mirino per il suo malfunzionamento. La Bild ha scritto infatti che Corona-Warn-App, scaricata finora da circa 16 milioni di persone su una popolazione di 80 milioni e costata circa 20 milioni di euro, non ha funzionato o ha funzionato male per milioni di smartphone Android per un periodo di alcune settimane. In particolare, gli utenti in possesso di cellulari Samsung e Huawei non hanno ricevuto affatto le comunicazioni o non le hanno ricevute per tempo. Alle critiche ha risposto il Ministero della Salute guidato da Jens Spahn, che ha spiegato che il problema è stato identificato e la ... Leggi su ilfattoquotidiano

