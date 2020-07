Coronavirus, Gb, quarantena per chi torna dalla Spagna. Scatta il lockdown alle Bahamas. Il bollettino delle ultime 24 ore. Mel Gibson curato con il Remdesivir – LIVE (Di domenica 26 luglio 2020) Allarme Coronavirus in Italia, le ultime notizie dal nostro Paese e dal mondo. Coronavirus ultime notizie in Italia. Gli aggiornamenti LIVE con le principali notizie sulla diffusione del Covid 19. Coronavirus news in Italia23.10 – Mel Gibson curato con il Remdesivir Mel Gibson ha avuto il Coronavirus. L’attore è stato curato con il Remdesivir durante il ricovero di una settimana nel mese di aprile. 21.20 – Cosa abbiamo imparato sul Coronavirus 19.15 – Coronavirus, in Gran Bretagna quarantena per chi arriva dalla Spagna La Gran Bretagna ha ... Leggi su newsmondo

repubblica : Coronavirus, la Spagna fa paura all'Europa. Norvegia e Gran Bretagna impongono la quarantena [aggiornamento delle 1… - Agenzia_Ansa : #coronavirus In #Campania multa fino a mille euro per chi non porta le #mascherine al chiuso o sui mezzi pubblici.… - Agenzia_Ansa : #coronavirus E' allarme #badanti nel #Lazio dopo i casi di due donne positive rientrate dalla #Romania #ANSA - Lichtung5 : Coronavirus, la Spagna fa paura all'Europa. Norvegia e Gran Bretagna impongono la quarantena - Danae0308 : RT @XMERIDIO78: 16/3/2020 #NonelArena #Meloni ??: sono stata la prima a dire : non sottovatute il #coronavirus, mettete in quarantena la gen… -