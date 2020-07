Coronavirus, ecco quando si torna a scuola: le date della riapertura regione per regione (Di sabato 25 luglio 2020) La Ministra Lucia Azzolina ha firmato l’ordinanza che stabilisce l’avvio delle lezioni per l’anno scolastico 2020/21 dal giorno 14 settembre 2020. La data prevista dall’ordinanza vale per tutte le scuole dell’infanzia, del primo ciclo e del secondo ciclo di istruzione appartenenti al sistema nazionale di istruzione, compresi i Centri provinciali per l’Istruzione degli adulti, su tutto il territorio nazionale. Le Regioni adotteranno, poi, le determinazioni di propria competenza in materia di calendario scolastico, ferma restando la necessità di effettuare almeno duecento giorni di lezione, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. Confermato lo svolgimento, a decorrere dal 1° settembre 2020, delle attività di integrazione e recupero degli apprendimenti relativi all’anno scolastico 2019/2020. Il 14 settembre è la ... Leggi su caffeinamagazine

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ecco Coronavirus, ecco come danneggia il sistema nervoso La Repubblica Comuni: una voragine da 11 milioni di euro

A tanto ammonteranno le perdite di quest’anno nelle casse degli enti dell’Unione. Ecco quanto arriverà di ’ristoro’ da Roma.

Danni da Coronavirus: ripartiti i fondi destinati ai Comuni

Covid e danni economici: ecco i soldi (una prima parte) del governo per gli enti locali. Via libera ieri alla ripartizione del fondo da 3,5 miliardi di euro destinati a Comuni, Province a statuto spec ...

