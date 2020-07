Coronavirus: contagi in lieve crescita, paura Romania | Addio Rosa (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus: in Italia 275 nuovi casi nelle ultime 24 ore, 5 le vittime, per il secondo giorno consecutivo nessun decesso in Lombardia. Addio a Rosa, la foto simbolo. Il bollettino odierno del Ministero della Salute parla di 275 nuovi casi di Coronavirus in Italia, nelle ultime 24 ore (venerdì erano stati 252). Per il secondo giorno consecutivo non si registrano decessi in Lombardia, la regione più colpita dallʼinfezione. Picco di contagi in Romania. I decessi nelle ultime 24 ore sono 5. I nuovi casi positivi sono 79, per la maggior parte asintomatici. Continuano ad aumentare i guariti e i dimessi (+63) e le province di Cremona, Pavia e Sondrio non fanno registrare alcun nuovo contagio. In totale gli attualmente ... Leggi su chenews

