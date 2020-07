Coronavirus: Catalogna chiude discoteche, locali notturni e pub. Francia: “Non andateci”. Norvegia: “Isolamento per chi viene dalla Spagna” (Di sabato 25 luglio 2020) Negli ultimi giorni la Spagna ha ricominciato a registrare oltre 900 contagi, con una situazione sempre più preoccupante in Aragona, Catalogna e Madrid. In sostanza l’aumento, scrive El Pais, riguarda almeno 30 delle 52 province spagnole. E proprio nella regione di Barcellona le autorità hanno deciso provvedimenti drastici per tentare di contenere una probabile seconda ondata che nei giorni scorsi ha portato al lockdown di otto comuni: da oggi per 15 giorni saranno chiusi discoteche, locali notturni. Ma al di là dei provvedimenti regionali, anche altri Paesi mettono in guardia i loro cittadini. Il premier francese Jean Castex ha raccomandato ai concittadini di non andare in Catalogna, mentre la Norvegia ha imposto una quarantena di 10 giorni per chi arriva ... Leggi su ilfattoquotidiano

