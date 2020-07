Coronavirus, casi in risalita in Italia: 275 contagi e 5 decessi (Di sabato 25 luglio 2020) Tornano ad aumentare i nuovi casi di Covid-19 in Italia. Sono 275 oggi, contro i 252 di ieri,, per un totale di 245.864 dall inizio dell epidemia. Pesa l aumento della Lombardia, da 53 a 79 nuovi casi,... Leggi su gazzettadelsud

