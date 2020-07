Coronavirus, Brasile: Bolsonaro negativo all’ultimo test (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato alla popolazione di essere risultato negativo all’ultimo test a cui si è sottoposto dopo aver contratto il Coronavirus. Jair Bolsonaro ha ufficializzato di essere risultato negativo all’ultimo tampone effettuato. Il Presidente del Brasile aveva scoperto di essere positivo al Coronavirus alcune settimane fa. Fino ad adesso, i … L'articolo Coronavirus, Brasile: Bolsonaro negativo all’ultimo test proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Ansa : #Coronavirus Gli Usa superano i 4 milioni di contagi Situazione critica in India e in Brasile, raddoppiano gli infe… - Corriere : Coronavirus, Bolsonaro negativo al test. E posta foto con l’idrossiclorochina - Agenzia_Ansa : #Coronavirus allerta negli Usa, 18 stati in 'zona rossa'. In Texas record di casi e morti, coprifuoco in parte dell… - paoloigna1 : Testimone oculare #covid19 #Amazzonia #Brasile - Simona_Buratti : RT @a_meluzzi: Coronavirus, Bolsonaro è negativo: il presidente del Brasile posta foto con l'idrossiclorochina - -