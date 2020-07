Coronavirus, Bolsonaro sembra essere guarito: il nuovo test è negativo (Di sabato 25 luglio 2020) Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha annunciato con un tweet di essere risultato negativo all’ultimo test del Coronavirus. Lo scorso 7 luglio Bolsonaro aveva annunciato di essere risultato positivo al Covid-19, positività confermata per la terza volta mercoledì scorso. Ora potrebbe essere guarito, ma servirà un altro test per averne confermaL'articolo Coronavirus, Bolsonaro sembra essere guarito: il nuovo test è negativo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

Il presidente del Brasile Jair Bolsonaro ha detto di non essere più positivo al coronavirus, scrivendo sabato su Twitter di essersi sottoposto nuovamente al test e di essere risultato negativo.

