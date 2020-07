Coronavirus, bollettino del 25 luglio: 5 morti (totale 35.102), 12.442 positivi (+141), 198.320 guariti (Di sabato 25 luglio 2020) In Lombardia non si segnalano vittime per il secondo giorno consecutivo. a livello nazionale i pazienti ricoverati con sintomi sono 731 (+18), di cui 41 in terapia intensiva (ieri erano 46, nessun paziente in TI in 10 Regioni). Numero di tamponi: 51.671 (contro i 53.334 di ieri) Leggi su firenzepost

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 25 luglio: 275 nuovi casi, 5 decessi e 128 guariti. 'Tutelare l'Italia' - Corriere : Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 luglio: 245.864 casi positivi e 35.102 morti - SkySport : #Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi - VivMilano : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino del 25 luglio: 245.864 casi positivi e 35.102 morti - infoitinterno : Coronavirus in Lombardia, il bollettino del 25 luglio: zero morti per il secondo giorno consecutivo -