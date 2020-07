Coronavirus: Bahamas in lockdown dopo fiammata di casi (Di sabato 25 luglio 2020) ANSA, - ROMA, 25 LUG - Il premier delle Bahamas, Hubert Minnis, ha ordinato il lockdown nel Paese per questo fine settimana dopo una nuova fiammata di casi di Coronavirus registrata ieri: il ministero ... Leggi su corrieredellosport

USA - Più di 1.000 morti, per l'esattezza 1.150, per coronavirus negli Stati Uniti nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dai dati della Johns Hopkins University, secondo la quale i nuovi contagi sono ...

(ANSA) - ROMA, 25 LUG - Il premier delle Bahamas, Hubert Minnis, ha ordinato il lockdown nel Paese per questo fine settimana dopo una nuova fiammata di casi di coronavirus registrata ieri: il minister ...

