Coronavirus, allarme del Cotugno: “Aumento dei ricoveri in terapia intensiva: molti giovani gravi” (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus, allarme del Cotugno. Nicola Maturo, responsabile del Pronto Soccorso dell’Ospedale Cotugno, a Fanpage.it: “I ricoveri per Coronavirus sono aumentati. Stiamo rivedendo situazioni alle quali avevamo assistito nel mese di marzo, come severità di patologia e come quadri radiologici. Ma soprattutto mentre a marzo erano soggetti anziani, tra virgolette, questi che stiamo vedendo adesso sono molto più giovani. Nella fascia tra i 30 e i 60 anni. La gente non ha più paura, invece deve mettere la mascherina e usare tutte le accortezze”. Sono 15 i ricoverati all’Ospedale Cotugno di Napoli positivi conclamati al Coronavirus. Di questi almeno 3 sono gravi. Un numero quasi raddoppiato rispetto ... Leggi su limemagazine.eu

Agenzia_Ansa : #coronavirus E' allarme #badanti nel #Lazio dopo i casi di due donne positive rientrate dalla #Romania #ANSA - LaStampa : I casi di coronavirus a livello globale segnano un altro record giornaliero. - repubblica : Allarme coronavirus, in locali e megastore l'aria condizionata può favorire i contagi - valerio68100679 : CORONAVIRUS: OMS lancia un GRAVE ALLARME, è in arrivo una nuova EPIDEMIA. Ecco DOVE si rischia in EUROPA, il VIDEO… - Massimo10489625 : ???? NEPPURE IL #CORONAVIRUS BLOCCA IL BUSINESS Sbarchi di infetti senza sosta: altri 25 migranti sono positivi al… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus allarme Coronavirus, nel mondo è record di contagi. Allarme Oms e Trump in campo La Stampa Coronavirus, le Marche superano l'ennesimo esame: l'indice Rt scende ancora, è in zona sicurezza

ANCONA - Un altro esame, il decimo dalla fine del lockdown, superato dalla Regione Marche sulla via d’uscita dall’emergenza sanitaria. Il report settimanale con cui ministero della Salute e Istituto s ...

Vicenza, missionario morto di coronavirus in Madagascar

ROMANO D’EZZELINO (Vicenza) Era originario del Bassanese, di Romano d’Ezzelino, Luigi Piotto, il missionario 65enne morto di coronavirus giovedì ad Antananarivo, capitale del Madagascar, dove si era t ...

ANCONA - Un altro esame, il decimo dalla fine del lockdown, superato dalla Regione Marche sulla via d’uscita dall’emergenza sanitaria. Il report settimanale con cui ministero della Salute e Istituto s ...ROMANO D’EZZELINO (Vicenza) Era originario del Bassanese, di Romano d’Ezzelino, Luigi Piotto, il missionario 65enne morto di coronavirus giovedì ad Antananarivo, capitale del Madagascar, dove si era t ...