Coronavirus, ad agosto un volo su tre cancellato in Italia: lo studio (Di sabato 25 luglio 2020) Il caos provocato dal Coronavirus sul trasporto aereo mondiale non accenna a volersi fermare. Secondo quanto riportano le previsioni di Oag piattaforma internazionale specializzata nel monitoraggio del settore dell’aviazione, un volo su tre previsto ad agosto in Italia sarà cancellato per la difficoltà a riempire i posti in aereo. Ad agosto 771mila voli cancellati nel mondo A livello mondiale, dalla rilevazione compiuta il 22 giugno, la società di riferimento nel campo dell’aviazione ha registrato 3,03 milioni voli programmati per agosto. Dopo un’ulteriore analisi compiuta solo alcune settimane dopo, il 20 luglio, dal database sono spariti 771mila partenze: i decolli previsti per il prossimo mese sono così diventati ... Leggi su quifinanza

ManuPalo67 : #Fase3 #coronavirus #RecoveryFund Eccoli in fila, pronti per essere al servizio dei romani, e non solo, da agosto.… - alessandromunz2 : RT @tempoweb: Ha vinto #Salvini: nel decreto di agosto lo stop al pagamento delle cartelle esattoriali fino a tutto il 2020 #fisco #governo… - MuredduGiovanni : RT @tempoweb: Ha vinto #Salvini: nel decreto di agosto lo stop al pagamento delle cartelle esattoriali fino a tutto il 2020 #fisco #governo… - dorina08076812 : RT @tempoweb: Ha vinto #Salvini: nel decreto di agosto lo stop al pagamento delle cartelle esattoriali fino a tutto il 2020 #fisco #governo… - pallino21253332 : RT @tempoweb: Ha vinto #Salvini: nel decreto di agosto lo stop al pagamento delle cartelle esattoriali fino a tutto il 2020 #fisco #governo… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus agosto Estate in Italia, ad agosto rischio cancellazione per un volo su tre Corriere della Sera Coronavirus, ad agosto un volo su tre cancellato in Italia: lo studio

Il caos provocato dal coronavirus sul trasporto aereo mondiale non accenna a volersi fermare. Secondo quanto riportano le previsioni di Oag piattaforma internazionale specializzata nel monitoraggio de ...

Coronavirus Umbria, sabato 25 luglio: zero positivi e 2 nuovi guariti. Così gli attualmente positivi divisi per Comune

La Regione ha aggiornato i dati relativi all'emergenza epidemiologica in Umbria. Venerdì 24 luglio sono stati registrati 2 nuovi casi di contagio (2 anche giovedì), che salgono così a 1.465 totali dal ...

Il caos provocato dal coronavirus sul trasporto aereo mondiale non accenna a volersi fermare. Secondo quanto riportano le previsioni di Oag piattaforma internazionale specializzata nel monitoraggio de ...La Regione ha aggiornato i dati relativi all'emergenza epidemiologica in Umbria. Venerdì 24 luglio sono stati registrati 2 nuovi casi di contagio (2 anche giovedì), che salgono così a 1.465 totali dal ...