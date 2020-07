Coronavirus, a Salerno arrivano le multe da mille euro a chi non indossa la mascherina. Un barista: «Non pago» (Di sabato 25 luglio 2020) Coronavirus, ultime notizie (25 luglio)Detto, fatto: sono fioccate oggi, 25 luglio, le prime tre salatissime multe da mille euro per mancato utilizzo della mascherina al chiuso, dopo l’ordinanza firmata ieri dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. È successo a Salerno, città di cui De Luca è stato a lungo sindaco, in tre esercizi commerciali della zona orientale. Per i locali non si esclude la chiusura. È stato lo stesso Vincenzo Napoli, attuale primo cittadino salernitano che già nei giorni scorsi aveva annunciato di voler intensificare i controlli, a effettuare di persona i sopralluoghi per constatare il rispetto delle norme anti Coronavirus. Ma i gestori non si stanno. «Non ... Leggi su open.online

