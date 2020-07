Coronavirus a Roma, il bollettino dello Spallanzani: '57 ricoverati, due in terapia intensiva' (Di sabato 25 luglio 2020) In questo momento sono ricoverati allo Spallanzani di Roma 57 pazienti . Di questi 44 sono positivi al tampone per la ricerca Sars-CoV-2, 13 sottoposti ad indagini. Due pazienti necessitano di terapia ... Leggi su leggo

virginiaraggi : Ieri sera al Circo Massimo abbiamo dedicato la prima del Barbiere di Siviglia, in programma per la stagione estiva… - RaiNews : #Coronavirus, Istituto #Spallanzani di #Roma: 57 ricoverati, 44 sono positivi - SkyTG24 : Coronavirus, a Roma troppi assembramenti: nuove chiusure nelle piazze della movida - Notiziedi_it : Coronavirus, positivo al Covid viaggia in treno e bus tra Roma e Sabaudia: Asl avvia indagine - rep_roma : Coronavirus e movida a Roma, locali chiusi a Ponte Milvio e Trastevere [aggiornamento delle 13:39] -