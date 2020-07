Coronavirus a Napoli, riecco le mascherine: la stretta funziona ma scattano tre chiusure (Di sabato 25 luglio 2020) Napoletani ligi alle regole anche se c?è ancora chi non indossa la mascherina correttamente. L?effetto dell?ultima ordinanza del governatore della Campania Vincenzo De Luca,... Leggi su ilmattino

fanpage : Coronavirus, ordinanza di De Luca: “Mille euro di multa a chi non indossa la mascherina” - repubblica : Coronavirus: positivi tre giovani romani in vacanza a Capri - SkyTG24 : Coronavirus, a Capri mascherina obbligatoria anche all'aperto: è l'unica in Italia - bizcommunityit : Coronavirus in Campania, De Luca sceglie il rigore: multe salate a chi non ha mascherina nei... - Adelmo72442493 : RT @tempoweb: Niente #mascherine nei locali, prime tre multe da mille euro a Salerno, i gestori insorgono #campania #deluca #coronavirus #i… -