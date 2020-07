Coronavirus | 275 nuovi casi | | 5 morti e 128 guariti

Coronavirus: 275 nuovi casi,<br> 5 morti e 128 guariti (Di sabato 25 luglio 2020) Mentre il numero dei nuovi casi è in leggero aumento rispetto a ieri, ma comunque inferiore rispetto a due giorni fa, quello dei decessi è stabile, fermo a 5 morti in 24 ore. È quanto emerge dal bollettino di oggi della Protezione Civile e il Ministero della Salute sulla diffusione del contagio da Coronavirus in Italia. In particolare, i dati più rilevanti sono i seguenti: - 275 nuovi casi (ieri erano 252, due giorni fa 306) - 245.864 casi totali - 5 morti (come ieri, mentre due giorni fa erano 10) - 35.102 morti in totale - 128 nuovi guariti (ieri erano 350) - 198.320 guariti in totale - 12.442 attualmente positivi (in aumento rispetto a ieri, quando erano ... Leggi su blogo

repubblica : Coronavirus, il bollettino di oggi 25 luglio: 275 nuovi casi, 5 decessi e 128 guariti. 'Tutelare l'Italia' - Agenzia_Ansa : #Coronavirus lieve aumento dei positivi in Italia, 275 #ANSA - RaiNews : #Coronavirus: da ieri 275 nuovi contagi, 5 decessi e 128 guariti in Italia - AntFra7 : I dati del covid-19 in Italia al 25 luglio 2020. Nuovamente in crescita i contagi, ma secondo l'ISS gli indici non… - Parpiglia : RT @Agenzia_Ansa: #Coronavirus lieve aumento dei positivi in Italia, 275 #ANSA -