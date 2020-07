Coronavirus: 275 nuovi casi in Italia. Secondo giorno senza decessi in Lombardia (Di sabato 25 luglio 2020) 275 nuovi casi di contagi da Coronavirus oggi in Italia, 5 i decessi. Rassicurante anche il dato che in ben dieci Regioni le terapie intensive risultano vuote. In testa alle Regioni col maggior numero ... Leggi su tg.la7

