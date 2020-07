Cori, piano triennale fabbisogno personale 2020-2022: nuove assunzioni al comune (Di sabato 25 luglio 2020) In arrivo nuove assunzioni al comune di Cori. Dopo diversi anni, l’Ente si accinge ad assumere nuove unità di personale che andranno a integrare l’organico in dotazione, ormai fortemente ridotto. La procedura è stata rallentata a causa dell’emergenza Covid, ma si stanno ora varando i primi atti propedeutici alle procedure concorsuali che porteranno alla copertura dei seguenti posti di cui al PTFP 2020/2022: – n. 1 posto di istruttore amministrativo cat. C1 (+ n. 1 posto nel 2021; + n. 2 posti nel 2022): si procederà all’effettuazione del relativo concorso pubblico raccogliendo in un unico bando la copertura scaglionata in annualità dei posti e procedendo all’emissione dello ... Leggi su ilcorrieredellacitta

